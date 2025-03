COVID: FDI, “PD E M5S NOSTALGICI DEL PERIODO PIU’ BUIO, FINITI I TEMPI DELLE CENSURE”

ROMA – “Evidentemente il Pd e il M5s hanno ancora nostalgia del periodo più buio che abbiamo conosciuto di recente in Italia per la libertà d’espressione. Lo dimostrano tentando puntualmente di screditare gli auditi in commissione Covid ogni qual volta questi rappresentino una lettura critica delle misure politiche attuate durante la pandemia”.

Così, in una nota, Galeazzo Bignami, presidente dei deputati di Fratelli d’Italia.

“Vogliamo allora rivolgere ai colleghi di sinistra un messaggio chiaro: con questo Governo i tempi delle censure, degli anatemi nei confronti di chi osava contestare le restrizioni draconiane del governo Conte sono finiti. Fratelli d’Italia vuole dare voce a chiunque possa dare un contributo concreto e serio, senza discriminazioni”.