COVID: FDI, “SOLIDARIETA’ A SANITARI SCREDITATI DALLA SINISTRA”

ROMA – “Vogliamo esprimere piena solidarietà a tutti i medici, agli infermieri e al personale sanitario sistematicamente screditati in commissione Covid da quanti danno alla scienza un’accezione fideistica”.

Così, in una nota, i parlamentari di Fratelli d’Italia componenti della commissione Covid.

“Per le sinistre – scrivono – i professionisti che hanno dedicato la propria vita alla cura del paziente ma che esprimono pareri sgraditi, benché suffragati da studi, non sarebbero degni di essere ascoltati in audizione. Anche loro, invece, meritano di appartenere al mondo della scienza, perché contribuiscono con il proprio operato e con le proprie ricerche al progresso scientifico. Per fortuna con il governo Meloni l’epoca dei bavagli è finita”.

“Esprimiamo un sentito grazie a Giorgio Parisi, fisico vincitore di un Nobel, per il contributo che ha dato oggi in audizione, ma altrettanto ringraziamo gli altri auditi per aver contribuito con le proprie parole ai lavori della commissione”, concludono.