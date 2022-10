COVID: FDI VERSO RICHIESTA COMMISSIONE D’INCHIESTA

ROMA – C’è l’intenzione di dare vita a una commissione di inchiesta sulla gestione della pandemia dietro le parole della premier Giorgia Meloni, che nel discorso per la fiducia ha indicato la necessità di “fare chiarezza”.

Lo spiegano all’Ansa fonti di FdI, secondo cui il gruppo presenterà una richiesta in tal senso in Parlamento, come d’altronde, aggiungono, era stato prospettato anche in campagna elettorale.

La logica della commissione di inchiesta – viene sottolineato – non è punitiva verso i sanitari che hanno tenuto in piedi il sistema in un momento drammatico ma mettere in mora chi in quella fase ha pensato ad arricchirsi, ad esempio sulle mascherine.