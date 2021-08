COVID, FEDERFARMA: “BUONA ADESIONE FARMACIE A PREZZI CALMIERATI TAMPONI”

ROMA – “Abbiamo avuto una buona adesione da parte delle farmacie e sono convinto che il numero aumenterà progressivamente”.

Così all’Ansa Marco Cossolo, presidente nazionale di Federfarma, commenta i primi risultati del protocollo siglato con il Governo per consentire di effettuare i tamponi per il Green pass a prezzi calmierati in farmacia.

Il protocollo prevede un prezzo di 15 euro per il tampone per l’individuazione del Sars-Cov-2 agli adulti e 8 euro per i ragazzi, ma l’adesione da parte delle farmacie è su base volontaria.

“È presto – spiega Cossolo – per fare il punto perché sono passati solo tre giorni dall’avvio, ma per ora siamo soddisfatti della risposta. Sappiamo che la Lombardia che ha avuto dei problemi con la piattaforma e abbiamo anche molte farmacie chiuse per ferie, mentre altre si stanno organizzando”.

L’auspicio di Federfarma è che aderiscano il maggior numero possibile delle 19.000 associate, da nord a sud Italia.

“Ribadiamo – conclude Cossolo – il nostro appello ai farmacisti ad aderire: è una cosa che facciamo anche e soprattutto per andare incontro ai giovani e sono sicuro che ancora una volta, come già diverse volte in passato, le farmacie daranno un contributo importante in questa pandemia”.