COVID, FEDERFARMA: INVITO A FARMACIE A MANTENERE PREZZI CALMIERATI PER TAMPONI E MASCHERINE

ROMA – “Stiamo invitando le farmacie a mantenere l’attuale prezzo calmierato sia per l’esecuzione dei tamponi sia per la vendita delle mascherine”.

L’indicazione arriva da Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma, in considerazione della scadenza dell’accordo sui prezzi calmierati in coincidenza con la cessazione dello stato di emergenza pandemica il 31 marzo. Su tale questione, ha spiegato, sono in corso contatti col ministero della Salute.

“Con la fine dello stato di emergenza il 31 marzo – rileva Tobia – è scaduto l’accordo che prevedeva il prezzo calmierato per tamponi e mascherine acquistati nelle farmacie, prezzo che era stato regolamentato dal protocollo di intesa firmato con il commissario all’emergenza Figliuolo”.

Come farmacie, ha assicurato, “siamo sempre ovviamente disponibili a sottoscrivere nuovi possibili accordi, tenuto conto del fatto che è fondamentale l’esigenza di mantenere facilmente accessibili a tutti gli strati della popolazione l’accesso a tamponi e mascherine per una questione di sicurezza, e considerando l’alta trasmissibilità della variante Omicron 2”.

“Siamo in diretto contatto con il ministero della Salute e le istituzioni e aspettiamo – conclude Tobia – eventuali nuovi accordi o protocolli d’intesa con i quali andare incontro alle esigenze del cittadino. Come farmacie siamo disponibili”.