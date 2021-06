COVID, FEDERMEP: “MATRIMONI NEI PARCHI DIVERTIMENTO PER EVITARE GREEN PASS?”

ROMA – ”Il 15 giugno riapriranno i parchi tematici. Migliaia di giovani e giovanissimi, finalmente torneranno ad affollare queste strutture, come le feste di matrimonio interdetti per decreto da mesi. E le famiglie lo faranno senza certificato verde, obbligatorio al momento per le sole feste conseguenti cerimonie civili e religiose. Obbligo che, legato alle incertezze sulla sua applicazione, sta comportando ulteriori rinvii”.

Lo afferma in una nota la presidente di Federmep Serena Ranieri: “Siamo felici – prosegue Ranieri – che i parchi possano riaprire senza obbligo del green pass, ma ci sfugge come un matrimonio possa essere più rischioso in termini di contagio di una di queste strutture. O il governo sana questa contraddizione logica, togliendo l’obbligo almeno in zona bianca, oppure proporremo agli sposi di celebrare le nozze nei parchi divertimento. Una provocazione, certo, che confidiamo scienziati e governanti possano tenere in dovuta considerazione”.