COVID, FEDRIGA: POSSIBILE REVISIONE DEL DECRETO

ROMA – Mentre sale la tensione tra la Conferenza delle Regioni, presieduta da Massimiliano Fedriga, e il Governo sull’orario del coprifuoco e soprattutto sulla percentuale di studenti in presenza in aula, Fedriga ha parlato di “incrinata collaborazione Stato-Regioni”.

Sulle riaperture, lo stesso Fedriga non ha escluso, in una delle numerose interviste odierne, “che nelle prossime settimane ci potrebbe essere una revisione di questo decreto. Ci auguriamo che i contagi siano in miglioramento. Già oggi i numeri vanno in questa direzione”.