COVID, FEDRIGA: VERSO MISURA NAZIONALE PER FINE SETTIMANA, ZONA ROSSA O ARANCIONE

ROMA – “Stiamo aspettando anche noi un’ipotesi. A quanto ho capito si dovrebbe andare verso una misura nazionale per i fine settimana, che sia una zona arancione o rossa. Così ci ha comunicato ieri il Governo”. Lo ha detto il governatore Massimiliano Fedriga a Sky Tg24. “Ma qualsiasi scelta – ha aggiunto – deve essere abbinata a ristori che non sono quelli arrivati fino ad adesso alle imprese, perché questo è un grave vulnus del Governo, ma devono essere invece ristori veri, altrimenti le saracinesche non riapriranno più indipendentemente se glielo permette il Dpcm”.

Download in PDF©