COVID: FIESA CONFESERCENTI, “ADOTTA IL TUO NEGOZIO ALIMENTARE DI FIDUCIA”

L’AQUILA – Panifici, pizzerie, pasticcerie, macellerie, salumerie, pescherie, frutterie ed enoteche: sono solo alcune delle attività messe in crisi dalle nuove disposizioni anti-covid contenute negli ultimi Dpcm.

E così, la Fiesa Confesercenti Regionale Abruzzo e Molise, in questo periodo di emergenza Covid-19, lancia l’iniziativa “Adotta il tuo negozio alimentare di fiducia”, utile a sensibilizzare i cittadini in questo momento di grande difficoltà che sta vivendo il settore, attraverso il contatto diretto con i negozi che abitualmente frequentavano prima delle chiusure previste dagli ultimi decreti. Quello che la Fiesa Confesercenti Regionale Abruzzo e Molise chiede è un vero e proprio “Atto di solidarietà” da attuare “adottando il negozio alimentare sotto casa”. L’iniziativa intende contribuire a limitare le difficoltà e permettere di superare l’emergenza con meno perdite e aiutare gli imprenditori in difficoltà.

Alla base dell’iniziativa c’è un principio semplice e funzionale. Visto che è sempre più difficile, se non impossibile, acquistare con serenità e tranquillità prodotti per l’alimentazione quotidiana, “Si può ordinare cibo da asporto o prenotare la consegna a casa”. Con questo atto di solidarietà si invitano gli abituali clienti e i loro amici e conoscenti, a ordinare i prodotti alimentari al loro negozio abituale. Ordinare la spesa a domicilio potrebbe aiutare molto questi operatori che rischiano di chiudere definitivamente la propria attività e allo stesso tempo si garantirebbe il rispetto del distanziamento sociale e la qualità dei prodotti che si acquistano. La Fiesa Confesercenti Regionale Abruzzo e Molise invita tutti a diffondere questo messaggio: “Adotta il tuo negozio alimentare di fiducia-Fai la spesa ordinando cibo da asporto o con consegna a domicilio”.

