COVID, FIGLIUOLO A L’AQUILA: VISITA AL CENTRO VACCINI DI SAN VITTORINO

L’AQUILA – Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza covid, ha visitato oggi pomeriggio il centro vaccinale della Asl a San Vittorino, inaugurato lunedì scorso.

Erano presenti, tra gli altri, il prefetto Cinzia Torraco, il questore Gennaro Capoluongo, l’assessore regionale, Nicoletta Verì, il manager Asl, Roberto Testa, il direttore sanitario Alfonso Mascitelli, il sindaco Pierluigi Biondi, l’assessore regionale Guido Liris, il presidente provinciale Ese Cpt, Gianni Cirillo, il presidente della Commissione Ance covid, Eliseo Iannini e il presidente dell’ Ance L’Aquila, Adolfo Cicchetti.

Figliuolo ha passato in rassegna la grande struttura, sede dell’EseCpt, ente paritetico per la formazione, sicurezza e salute in edilizia, e ha ringraziato l’associazione costruttori per averla messa a disposizione. La visita del generale giunge in un momento in cui l’attività vaccinale in provincia procede speditamente e a cui l’apertura dell’hub di San Vittorino darà un ulteriore impulso.

Ad oggi, dal gennaio scorso, sono state somministrate in provincia circa 121mila dosi contro il covid.

Domani e dopodomani, 8 e 9 maggio, la Asl ha promosso un secondo Open day in cui, oltre ad Astrazeneca, verranno somministrati dosi della Johnson.Il primo Open Day si è svolto il 25 aprile scorso con una risposta della popolazione molto positiva: sono state somministrate 1.750 dosi.

“Il ritmo delle vaccinazioni – ha dichiarato il manager Testa – è sempre più sostenuto, come testimoniato dai dati, e si cominciano a vedere i primi effetti positivi in termini di calo di decessi e contagi. I numeri della vaccinazione nella nostra Provincia ci pongono al secondo posto, in Abruzzo, in termini di popolazione e dosi somministrate. Tuttavia l’enorme sforzo dei nostri operatori sanitari non può prescindere da una costante, scrupolosa osservanza delle regole di sicurezza da parte di tutta la comunità”.