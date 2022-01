COVID, FIGLIUOLO A REGIONI: “VACCINAZIONI STRAORDINARIE PER OVER 50”

ROMA – “Ieri ho inviato alle Regioni una circolare per attivare delle finestre straordinarie di vaccinazioni per gli over 50”.

Lo ha detto il commissario all’emergenza covid, Francesco Figliuolo intervenendo al programma ‘Mezz’ora in più’ su Rai3. “Vaccinazioni straordinarie che verranno fatte negli hub ma ci saranno anche giornate dedicate. In alcune regioni, come la Lombardia, si stanno programmando vaccinazioni anche di notte mentre, dove sarà possibile, si procederà con inoculazioni senza prenotazioni”, ha aggiunto.