COVID, FIGLIUOLO: “ABBIAMO DOSI BOOSTER PER TUTTI COLORO CHE LE VORRANNO”

ROMA – “Posso assicurare che abbiamo le dosi booster per tutti coloro che le vorranno. La nostra comunità scientifica ha scelto di mettere in ulteriore protezione i nostri sanitari e la dose booster darà ancora più impeto alla copertura vaccinale. Chi è in prima linea va coperto, considerando il tempo e l’età e ha la priorità chi è più anziano”.

Lo ha detto il commissario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo durante la visita alla sede di Sant’Egidio, in piazza Sant’Egidio.

“Stiamo vedendo cosa succede negli altri paesi. In Israele per esempio la terza dose la stanno somministrando a tutti. Le nostre regioni e le province autonome stanno facendo un lavoro eccezionale” conclude.