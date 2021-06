COVID, FIGLIUOLO: “ASTRAZENECA SI UTILIZZERA’ SOLO PER OVER 60”

ROMA – Il vaccino anti-Covid “Astrazeneca si utilizzerà solo per i soggetti over 60”.

Lo ha affermato il commissario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, nel corso di una conferenza stampa, a Palazzo Chigi, insieme al ministro della Salute, Roberto Speranza e al Coordinatore del Cts Franco Locatelli.

Sono potenzialmente 7,4 i milioni di italiani sopra i 60 anni che potranno ricevere ancora il vaccino di Astrazeneca alla luce delle nuove indicazioni del Comitato tecnico scientifico, ha spiegato Figliuolo sottolineando che si tratta di 3,5 di over 60 che devono ancora ricevere la prima dose – e sono quelli, ha detto, “su cui dobbiamo continuare sempre e in maniera incalzante a cercare di somministrare” i vaccini – e 3,9 milioni di over 60 che devono invece fare il richiamo.