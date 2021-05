COVID, FIGLIUOLO: “PROGRAMMARE VACANZE IN FUNZIONE APPUNTAMENTO VACCINALE”

SIENA – “È bene che chi va in vacanza la regoli in funzione dell’appuntamento vaccinale”.

Lo ha puntualizzato Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, che, a Siena, ha visitato, nel primo pomeriggio, il centro vaccinale del palazzetto dello sport Mens sana, e successivamente Toscana Life Sciences e la multinazionale Gsk, rispondendo ai giornalisti sul tema della vaccinazioni durante le vacanze.

“Oggi – ha proseguito – sappiamo che Astra Zaneca si può fare dalle quattro alle dodici settimane fra prima e seconda dose. Con i vaccini Rna ci sono quarantadue giorni. Ci sono studi recenti secondo i quali dopo novanta giorni c’è il meglio della performance. Chiaramente ce lo dovranno dire gli scienziati. Ritengo che la vaccinazione nel corso delle vacanze potrebbe essere un non problema”.

Secondo il commissario Figliuolo “basta essere molto aderenti alle necessità dei cittadini. Credo che in un hub vaccinale, come questo di Siena, si possa chiedere di spostare di una settimana o due la vaccinazione. In ogni caso sono aperto a qualsiasi proposta che le regioni vorranno farmi. Ovviamente a tutto c’è un limite che è il pragmatismo e i piedi per terra. Se facciamo voli pindarici non ci sto”.