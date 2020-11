COVID, FINA (PD): “SOLIDARIETA’ A PERSONALE AREE INTERNE, NECESSARIE CHIAREZZA E TRASPARENZA”

L’AQUILA – “I recenti servizi andati in onda sulle televisioni nazionali sulla situazione all’ospedale di Avezzano sono per il Partito Democratico l’occasione per tornare a esprimere vicinanza e solidarietà al personale, di tutta la regione, oggi in particolare a quello delle strutture delle aree interne, i cui meriti vanno sottolineati una volta di più a fronte di una gestione e di una organizzazione che si sono purtroppo rivelati fallimentari”.

Lo dichiara Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese.

Fina sottolinea che “si tratta di donne e uomini che si stanno battendo e stanno dando il loro servizio indispensabile in condizioni molto, molto difficili. Nei giorni in cui emergono le responsabilità politiche, della Regione Abruzzo, delle conseguenze di una sanità delle aree interne lasciata completamente a se stessa, è importante specificare che i loro meriti rendono ancora più necessaria la chiarezza e la verità su una situazione che grida vergogna e vendetta”.

