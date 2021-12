COVID, FINO AL 27 DICEMBRE CHIUSO CENTRO PER L’IMPIEGO DI PESCARA

PESCARA – Su disposizione della responsabile del Servizio del Datore di lavoro, in ragione anche dell’adozione di misure per ridurre la diffusione del virus Covid-19, è stata disposta la chiusura degli uffici che ospitano il Centro per l’impiego di Pescara in via Passolanciano, 75.

Gli uffici, secondo quanto disposto, saranno chiusi al pubblico per l’intera settimana lavorativa con riapertura fissata al 27 dicembre 2021.

Durante il periodo di chiusura gli utenti potranno richiedere al Centro per l’impiego il rilascio di documentazione esclusivamente via email all’indirizzo cpi.pescara@regione.abruzzo.it.

È bene ricordare che ogni richiesta che presuppone il rilascio di documentazione via email deve essere accompagnata da un documento di identità che deve essere allegato alla richiesta. Alla riapertura del Centro per l’impiego di Pescara l’afflusso di utenza verrà regolato secondo un calendario di appuntamenti.