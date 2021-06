COVID, FIPE: “ANCORA CAOS SU NUMERO COMMENSALI A TAVOLA, IMPOSSIBILE LAVORARE”

ROMA – “Passano i mesi, ma non la confusione successiva ad ogni provvedimento. È inaccettabile che, nel giorno in cui finalmente bar e ristoranti possono riprendere a lavorare a regime, non ci sia ancora una linea chiara sul numero di commensali permessi ad ogni tavolo”.

Ad affermarlo, in una nota, è la Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei Pubblici esercizi: “Da giorni si susseguono interpretazioni giornalistiche le più disparate, mai smentite, salvo ricevere solo ora, a mezzo stampa, un’interpretazione del ministero della salute, giuridicamente incomprensibile, che limita persino nelle zone bianche il numero dei commensali a 4”.

“Se fosse confermata andrebbero spiegate le basi su cui si fonda una decisione così penalizzante, che comunque doveva essere resa pubblica giorni fa e non a 3 ore dall’inizio del servizio serale. Questa è una grave mancanza di rispetto nei confronti di centinaia di migliaia di imprenditori, costretti per l’ennesima volta ad improvvisare. Confidiamo in un ripensamento”, conclude la Fipe.