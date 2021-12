L’AQUILA – Scoppiano piccoli focolai covid nei palazzi della Regione Abruzzo, negli uffici tra L’Aquila e Pescara.

In particolare a Palazzo Silone, all’Aquila, a causa dei contagi sono state chiuse alcune stanze del quarto piano, sia lato A che B, e le stanze 11 e 12 del quinto. In via Salaria Antica Ovest, invece, è stato chiuso l’intero secondo piano, insieme al bar, a causa di due casi sospetti.

È già scattato il tracciamento per tutte le persone e i dipendenti entrati in contatto con positivi e casi sospetti.

Intanto, interpellata da AbruzzoWeb, la dirigente regionale Paola Di Salvatore, che ha riferito di un solo caso a Palazzo Silone, ha assicurato che è già scattata la sanificazione dei locali.

A Pescara il quarto piano di via Catullo, dove ci sono gli uffici Aric e Agricoltura, è stato chiuso martedì scorso, 30 novembre, fino a lunedì 5 dicembre, per altri casi di positività accertati.