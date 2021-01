COVID: FOCOLAIO A PIZZOLI, 15 CONTAGI DOPO MACELLAZIONE MAIALE E CENA DELLA “PANONTA”

L’AQUILA – Natale e Capodanno con casi Covid e qualche preoccupazione nel comune di Pizzoli, 4.500 abitanti circa abitanti ad una ventina di chilometri da L’Aquila: un focolaio con circa 15 contagiati è stato innescato nei giorni a cavallo di Natale da un gruppo di persone impegnato nella tradizionale macellazione casalinga del maiale che poi ha pensato di festeggiare con una cena a base di carne, naturalmente di maiale, e della storica “panonta”.

Come se non bastasse, nel popoloso e virtuoso comune aquilano, 11 consiglieri comunali, 8 di maggioranza e 3 di minoranza, più il segretario comunale sono in isolamento domiciliare dopo che un rappresentante della maggioranza guidata dal sindaco, Gianni Anastasio, è risultato positivo il 30 dicembre scorso, il giorno successivo la riunione, in presenza, del consiglio comunale: l’amministratore avrebbe avvertito sintomi, sia pure lievi, riconducibili al Covid, ed avrebbe saputo della positività proprio la mattina dell’ultimo giorno dell’anno. Le condizioni di consiglieri e segretario sono buone, come conferma il sindaco. Tra i 15 contagiati “per il maiale”, un uomo sarebbe stato ricoverato in ospedale ma sarebbe già stato dimesso. Inoltre, alcuni si sarebbero già negativizzati.

La Asl provinciale tiene sotto stretto controllo la situazione.

“Siamo in isolamento domiciliare ma stiamo tutti bene -spiega il sindaco, Anastasio, rassicuriamo i cittadini, siamo sotto il controllo della Asl che sta seguendo la vicenda, al momento la situazione volge al meglio, abbiamo il tampone l’8 gennaio prossimo. In riferimento al focolaio, anche quello è sotto controllo ma frutto di leggerezze che non devono accadere, però voglio sottolineare che si tratta di casi isolati perché la stragrande maggioranza dei cittadini nel nostro paese, rispettano le regole assumendo comportamenti corretti – conclude il primo cittadino.

La situazione è seguita con grande attenzione dalla Asl provinciale dell’Aquila.

