COVID: FOCOLAIO AD ORTONA, 60 POSITIVI IN RSA BERARDI E 3 MORTI, SINDACO CHIEDE PERSONALE

ORTONA – Nuova emergenza covid.-19 ad Ortona in provincia di Chieti: nella casa di riposo Berardi, di via della Libertà si sono registrati ieri ben 60 contagi tra gli ospiti e gli operatori.

Per l’esattezza 42 ospiti, 13 operatori sanitari e 5 operatori non sanitari.

E’ poi deceduta una signora di 89 anni, ospite della Rsa, con le morti nella struttura che salgono a tre.

Nei giorni scorsi sempre ad Ortona era scoppiato un focolaio scoppiato nella residenza per anziani Don Bosco, poco distante dalla rsa Berardi.

Il sindaco Castiglione insieme alla direzione sanitaria della Rsa, si legge in un post pubblicato sul profilo del Comune, “si è attivato immediatamente con la Asl per avviare tutte le procedure e chiedere il supporto sanitario vista la mancanza di personale in grado di operare”.

Ieri ad Ortona si è registrato anche un decesso in città, si tratta di un signore di 82 anni già positivo, e riferito ai giorni precedenti abbiamo anche 10 nuovi positivi e 15 guariti. Per cui le persone attualmente positive sono 135 più i 60 casi positivi della Rsa Berardi per un totale di 195.

