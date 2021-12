COVID, FOCOLAIO CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO: TRE CONTAGIATI, UNO RICOVERATO A TERAMO

L’AQUILA – Nel focolaio che si è sviluppato tra i consiglieri regionali abruzzesi i contagiati sono tre: il dato è emerso nel corso della seduta odierna, nella quale i tre sono risultati assenti giustificati per motivi di salute, che si è svolta in presenza all’Aquila e che si è conclusa in serata.

Si tratta di Fabrizio Montepara, della Lega, eletto nella provincia di Chieti, Guerino Testa, capogruppo di FdI, nella circoscrizione di Pescara, e di Marco Cipolletti, eletto in provincia di Teramo nel Movimento Cinque stelle e poi approdato nel Gruppo Misto.

Montepara e Testa, vaccinati, sarebbero in buone condizioni a casa, Cipolletti, secondo quanto si è appreso non vaccinato, è ricoverato nel reparto covid dell’ospedale Mazzini di Teramo.