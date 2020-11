FRISA – Focolaio di coronavirus nella casa di riposo per anziani “La Sorgente” a Frisa, comune confinante con Lanciano. Per ora i contagiati sono 20, in maggioranza tra gli ospiti. Il sindaco di Frisa, Nicola Labbrozzi, ha immediatamente attivato il Centro operativo comunale. La Asl è subito intervenuta. Per sanare l’emergenza la direzione della casa di riposo ha lanciato un appello per reperire diverse unità di personale. Cinque persone risultano contagiate a Villa Santa Maria nel centro residenziale comunale anziani “Madonna in Basilica”, che conta 25 ospiti ed è gestito da una cooperativa. Il sindaco, Pino Finamore, ha predisposto nel pomeriggio l’immediata sanificazione della struttura che ingloba anche il poliambulatorio e la sede del 118. I contagiati sono stati ricoverati negli ospedali di Chieti, Vasto e Casoli.

Download in PDF©