COVID, FOCOLAIO IN CASA DI RIPOSO A POPOLI: 20 POSITIVI

PESCARA – Focolaio di Covid-19 in una casa di riposo di Popoli. Una ventina i casi complessivamente accertati con i test eseguiti negli ultimi giorni: oltre a qualche operatore, la maggior parte dei contagi riguarda gli anziani ospiti, che sono in tutto 23. La Asl di Pescara ha attivato tutte le procedure del caso e il personale dell’Unità speciale di continuità assistenziale (Usca) si sta occupando in queste ore di visitare i pazienti. Nella struttura, secondo quanto si apprende, si registra anche il decesso di una 78enne: la donna, risultata positiva al Covid-19, aveva patologie pregresse.

