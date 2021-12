L’AQUILA – Focolaio Covid in Consiglio regionale con tre o quattro consiglieri che sarebbero positivi. E si tratta di un’altra tegola sull’assemblea guidata da una maggioranza di centrodestra già alle prese con un tour de force per approvare bilancio e legge di stabilità entro il 31 dicembre ed evitare così il ricorso all’esercizio provvisorio.

Alla luce dei contagi scoperti ieri, la seduta di domani prevista per le 10 è stata sposata alle 15 del pomeriggio per permettere alla restante parte dei 31 inquilini di palazzo dell’Emiciclo, ed anche al personale dell’assemblea abruzzese, di effettuare tamponi.

Tamponi che stando ad una nota da parte degli uffici consiliari e del presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di Forza Italia, saranno a spese del datore di lavoro pubblico (all’Aquila verrà effettuato nel laboratorio privato convenzionato Dante labs ) e dovranno essere molecolari. E visto che ci sarebbero anche defezioni che colpiscono anche consiglieri di maggioranza, è fondamentale che la partecipazione da domani alle sedute di commissione e consiglio sia possibile anche in modalità online.

Secondo quanto si è appreso, la presenza dei consiglieri non sarebbe in forse visto che i colpiti non avrebbero sintomi gravi. La maggioranza di centrodestra ha 17 consiglieri ed il numero legale è fissato a 16 presenze. I lavori delle commissioni e del consiglio dovranno concludersi entro la mezzanotte del 30 dicembre con i tempi contingentati.

A causare i ritardi, secondo quanto sostenuto dal centrodestra, la sentenza della corte costituzionale che ha ridotto da venti a dieci gli anni per la restituzione del debito strutturale, un aspetto che ha portato amministratori e tecnico a cancellare la bozza pronta e rifarne un’altra in pochi giorni. Domani i lavori sono legati all’arrivo del parere dei revisori dei conti sul bilancio di previsione.

Il focolaio ha quindi peggiorato nettamente la situazione completamente in evoluzione con l’approvazione che diventa una impresa per la coalizione guidata dal presidente, Marco Marsilio, di FdI.

All’ordine del giorno oggi l’assestamento al bilancio di previsione 2021-2023 con modifiche delle leggi regionali; proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti. Infine, il Consiglio sarà chiamato alla votazione dei delegati della Regione Abruzzo per la successiva partecipazione all’elezione del Presidente della Repubblica, provvedimento previsto dall’articolo 83, secondo comma della Costituzione italiana.

I pronostici della viglia danno come pressoché sicura tra le fila della maggioranza di centrodestra in sella dal febbraio del 2019, la scelta del presidente Marsilio, di Fdi e del presidente dell’Assemblea regionale Sospiri, di Forza Italia. Il terzo nome individuato in seno alle forze di opposizione è invece quello della capogruppo del Movimento Cinque stelle, Sara Marcozzi. Il capogruppo del Pd, Silvio Paolucci ha detto già chiaramente di “essere favorevole alla possibile convergenza sulla proposta che potrebbe venire dal gruppo regionale del M5S. Se il movimento dovesse indicare la capogruppo, Sara Marcozzi, candidata per altro per ben due volte alla Presidenza della Regione, troverebbe il mio sostegno con la ulteriore e determinante convinzione che saprà rappresentare la Regione tutta e i gruppi di opposizione”.

Per approvare bilancio di previsione e legge di stabilità 2022 entro il prossimo 31 dicembre ed evitare l’esercizio provvisorio, gli uffici del Consiglio regionale d’Abruzzo hanno stilato un calendario di lavori che prevede un tour de force con tappe forzate, caratterizzato “dall’autorizzazione allo svolgimento e alla convocazione delle sedute delle commissioni e dell’assemblea nei giorni e negli orari stabiliti, in deroga ai termini regolamentari”.

Sedute di Commissioni e di Consiglio si dovranno concludere entro la mezzanotte del 30 dicembre.

La sessione di bilancio partirà dunque oggi con l’audizione dei rappresentanti della società civile, ma l’esame entrerà nel vivo domattina a patto che “i documenti contabili siano disponibili entro la mattina del 28” si legge nell’aggiornamento del calendario a firma del direttore, Francesca Di Muro: questo in riferimento al fatto che sui due contabili occorre il parere del revisori dei conti che hanno in mano le carte da pochi giorni, alla luce dell’approvazione in ritardo da parte della Giunta regionale del bilancio di previsione in seguito alla recente sentenza della Corte costituzionale che, bocciando la rateizzazione del debito strutturale in venti anni, riportandola a dieci, ha costretto la maggioranza di centrodestra guidata dal presidente, Marco Marsilio, a rifare in poco tempo il documento.

Dopo i vari passaggi nelle commissioni congiunte e in quella Bilancio, che devono concludersi con tempi contingentati entro le 13 del 29, alle ore 15 dello stesso giorno si riunirà il Consiglio regionale per approvare il documento di economia e finanza regionale (Defr), la nota di aggiornamento al Defr, la legge di stabilità e il bilancio di previsione 2022-2024.

I lavori dovranno concludersi entro mezzanotte del 30 dicembre.