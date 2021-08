COVID, FOCOLAIO IN RESIDENZA ANZIANI: “CONTAGIATI 14 OSPITI VACCINATI, SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO”

ALTINO – “Comunico alla Cittadinanza che, da poche ore, ho ricevuto la comunicazione, dal servizio di prevenzione della Asl, della positività di 14 ospiti presenti nella struttura residenziale anziani di Villa Aurora di Altino”.

Inizia così la nota di Vincenzo Muratelli, sindaco di Altino (Chieti), che riporta i dati forniti dalla Asl sui contagi accertati all’interno della struttura dove, già a febbraio di quest’anno, era esploso un focolaio con 49 contagiati, tra ospiti e personale sanitario.

“Attraverso contatti telefonici diretti – spiega il primo cittadino – ho avuto conferma, dalle autorità Sanitarie Asl della Regione , che sono state messe in campo tutte le procedure di controllo e di prevenzione per il contenimento del contagio e attivate tutte le iniziative necessarie a garantire la sicurezza delle persone presenti nella struttura. Questa mattina l’Usca provvederà alla verifica della situazione generale e alla valutazione di tutte le misure mediche e sanitarie da attivare. Tutti gli ospiti sono, al momento, asintomatici e in buono stato di salute. Solo in un caso, per altre problematiche, si ravvisa una situazione più complessa dal punto di vista sanitario”.

“Tutti gli ospiti, tranne un caso ex Covid, risultano vaccinati. Tutti gli operatori risultano al momento negativi al tampone – precisa Muratelli – Della situazione sono stati informati anche il presidente e l’assessore alla Sanità della Regione Abruzzo. Al momento abbiamo, oltre a questa situazione interna della struttura, una sola persona positiva nel territorio comunale”.

“Invito ancora una volta tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione in ogni situazione e in ogni circostanza. Nelle prossime ore , di concerto e su indicazione della Asl, provvederò ad adottare tutti gli eventuali e necessari provvedimenti amministrativi utili al contenimento del contagio e alla sicurezza degli ospiti, degli operatori e personale della struttura e di tutta la comunità. Rinnovo l’invito infine per martedì pomeriggio 31 agosto, nella libertà di scelta personale , ad aderire alla giornata di vaccinazione che si terrà presso la sede della scuola dell’infanzia di Selva di Altino”, conclude.