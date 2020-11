COVID: FOCOLAIO RSA LANCIANO, 65 OSPITI ASINTOMATICI, 3 RICOVERATI IN BUONE CONDIZIONI, 2 GRAVI CON MALATTIE PREGRESSE

LANCIANO – Tra i 70 ospiti della Rsa “Antoniano” di Lanciano, dove è esploso un focolaio covid, sono 3 i ricoverati nell’ospedale di Chieti, attualmente in discrete condizioni con notizie di quadro clinico in miglioramento. Due ospiti ultranovantenni, che si trovano nella struttura, versano in condizioni critiche e avevano già problemi pregressi molto severi. Gli altri 65 sono asintomatici o paucisintomatici.

Questo l’ultimo aggiornamento del direttore sanitario, il dottor Evandro Tascione.

Il sindaco di Lanciano Mario Pupillo ha attivato questo pomeriggio con ordinanza il Centro Operativo Comunale (COC) per la funzione Sanità ed allertato la funzione Volontariato. Il COC è stato costituito per ogni azione utile a prevenire la diffusione del virus dal focolaio alle altre zone della città, per organizzare ogni utile iniziativa per sopperire alla temporanea carenza di personale socio-sanitario della struttura a causa delle quarantene in atto e delle positività riscontrate anche tra il personale e per ogni altra azione necessaria a sostenere gli ospiti della struttura e il personale operante.

