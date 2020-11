COVID: FOCOLAIO RSA LANCIANO, MORTA TERZA ANZIANA, 95 CONTAGI TOTALI NELLA STRUTTURA

LANCIANO – Terzo decesso in tre giorni alla casa religiosa per anziani Antoniano di Lanciano; si tratta di una donna di 91 anni, sempre di Lanciano, ricoverata a Chieti risultata positiva al covid e sofferente di gravi patologie pregresse. Intanto oggi i contagiati totali nella struttura sanitaria hanno raggiunto quota 95 unità, di cui 71 ospiti e 24 operatori. Resta preoccupante la situazione per la mancanza di infermieri, oggi erano solo 3 in servizio, mentre si riesce a garantire con le Oss la cura della persona.

“Crisi grandissima – dice il direttore sanitario Evandro Tascione – Stiamo supportante anche psicologicamente il personale rimasto”. Tascione ha informato Asl e ordine degli infermieri dell’urgenza di avere man forte e dare un cambio al personale stremato dai turni. Per i medici invece ci sono delle disponibilità che verranno messe subito in campo. Sempre oggi il sindaco Mario Pupillo ha aggiornato il dato contagi in città che sono giunti a un totale di 147 casi. Infine da domani e fino a giovedì scuole dell’infanzia chiuse per sanificazione a Paglieta e Treglio dove sono risultati positivi due bambini a Paglieta e uno A Treglio. Entrambe le scuole riapriranno venerdì.

Download in PDF©