COVID, FONTI GOVERNO: DOMANI NON PREVISTE NUOVE MISURE IN CDM

ROMA – Non è previsto domani in Consiglio dei ministri l’esame di alcuna nuova misura restrittiva sul Covid.

È quanto sottolineano fonti di governo: fa fede, affermano, l’ordine del giorno della riunione, che prevede l’esame dell’assegno unico e di leggi regionali. Ad ora non sarebbe dunque previsto l’esame della norma per estendere l’obbligo di vaccino per i sanitari alla terza dose. Dall’esecutivo ricordano che ogni valutazione è legata ai dati del contagio e al monitoraggio costante della curva che ad oggi si conferma sotto controllo.