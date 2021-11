COVID, FONTI GOVERNO: “NON E’ ALLO STUDIO STRETTA PER NON VACCINATI”

ROMA – “Non è allo studio nessuna stretta sul modello austriaco per i non vaccinati”.

Lo affermano fonti qualificate di governo, interpellate dopo le prese di posizione di alcuni presidenti di Regione.

Le stesse fonti sottolineano che i dati del contagio in Italia non sono paragonabili a quelli dell’Austria, che la situazione nelle terapie intensive ad oggi è sotto controllo e che continua il monitoraggio dei dati, con una valutazione prevista a dicembre, ma non si vuole fare alcun tipo di allarmismo.