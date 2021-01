COVID, FONTI GOVERNO: “PER ORA NESSUN INASPRIMENTO MISURE”

ROMA – Non c’è al momento alcuna ipotesi di inasprimento delle misure restrittive in Italia. È quanto apprende l’Ansa da fonti di governo dopo che l’Unione Europea ha inserito l’Italia tra i paesi Ue con alcune zone che diventano “rosso scuro” perché ad alto rischio Covid. Le attuali misure e il sistema delle fasce, viene sottolineato, hanno permesso all’Italia di contenere la diffusione del virus, che invece è esploso in altri paesi europei. I dati, inoltre, dimostrano che gli interventi hanno rallentato la curva e, dunque, la linea cambierà solo in caso si presentino nuovi elementi.

Download in PDF©