COVID, FONTI MINISTERO SALUTE: “SU SICUREZZA VACCINI DECIDONO AIFA ED EMA”

ROMA – “Le uniche autorità che possono prendere decisioni sulla sicurezza dei vaccini sono Aifa ed Ema e c’è piena fiducia sulla sorveglianza da loro costantemente esercitata”. Lo fanno sapere all’Ansa fonti del ministero della Salute.

Intanto sono riprese in Piemonte le somministrazioni di vaccino AstraZeneca, dopo la sospensione precauzionale, durata un paio d’ore, finalizzata a individuare e isolare il lotto del quale faceva parte la dose somministrata all’insegnante biellese deceduto. Il lotto è stato individuato e proseguono ora regolarmente le somministrazioni di vaccini AstraZeneca appartenenti a lotti diversi, in attesa delle decisioni dell’Aifa e della Commissione piemontese per la farmaco vigilanza, che è stata già convocata. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione Piemonte.