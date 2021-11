COVID, FRACASSI: “VARIANTE OMICRON PREOCCUPA PER EFFETTI SU TURISMO NEVE IN ABRUZZO”

L’AQUILA – “La variante Omicron sicuramente desta non poche preoccupazioni, proprio perché potrebbe affliggere l’attività turistica della montagna di cui l’Abruzzo e protagonista”.

Lo dice in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia Marco Fracassi, presidente di Confindustria Abruzzo.

“Bisogna – sostiene – alzare nuovamente il livello di attenzione, al di là dell’aspetto del vaccino che è sicuramente determinante e bisogna proseguire con la vaccinazione e, come viene detto ormai da tutte le parti, adottare in maniera ferrea tutte quelle attività e tutti quei comportamenti, a cominciare dall’indossare la mascherina, per evitare appunto il diffondersi del virus”.

“Questa variante – sottolinea il presidente Fracassi – ci fa capire che la battaglia contro questa pandemia non è terminata e siamo appunto nel pieno della quarta ondata; l’Italia si sta difendendo bene ma non basta”.