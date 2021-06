COVID, GALLI: “ASTRAZENECA NON ANDAVA USATO SOTTO FASCIA ETA’ INDICATA, PROGETTATO PER UNA DOSE”

ROMA – “Il vaccino AstraZeneca, al di sotto di una fascia d’età, non andava usato”.

Lo ha detto il direttore di Malattie infettive presso l’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, su Tv2000: “Far fare il vaccino AstraZeneca solo agli over 60 – ha sottolineato Galli a Tv2000 – è una linea di tendenza consolidata purtroppo solo a parole ma nei fatti ogni Regione fa da repubblica indipendente e questa è una delle insopportabili cose che si continuano a vedere. È evidente però che sui grandi numeri l’evento raro è fatale che accada. Davanti alla morte di una giovane è chiaro che tutti rimaniamo sconcertati”.

“Il vaccino AstraZeneca – ha aggiunto Galli – era stato progettato con una sola dose come Johnson & Johnson. Gli effetti collaterali gravi si manifestano entro 15 giorni ma entro 15-21 giorni dalla somministrazione compaiono anche gli anticorpi. Sostengo da tempo che valga la pena sapere chi ha avuto una risposta immunitaria e chi no al vaccino e che questo avvenga attraverso la prescrizione di un esame garantito dal Ssn”.

“I giovani che hanno ben risposto alla prima dose del vaccino – ha proseguito Galli a Tv2000 – non hanno bisogno della seconda. Chi non vuole fare richiamo si tenga la sola prima dose e faccia l’esame anticorpale per vedere se c’è una risposta”.