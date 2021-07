COVID, GALLI: “ESCLUSA NUOVA ONDATA COME LE PRECEDENTI, IMPROBABILE FUTURO LOCKDOWN NAZIONALE”

ROMA – Ci sarà una terza ondata? “Non penso possa esserci come le precedenti, i vaccini ci sono ed è difficile pensare a un’ondata con una connotazione che abbiamo già visto. Solo che vedere un altro morto è inaccettabile, anche se purtroppo ci toccherà forse vederlo”.

Lo ha detto Massimo Galli, direttore Malattie infettive all’ospedale Luigi Sacco di Milano, ad Agorà su Rai 3.

Quindi, si può escludere per il futuro un nuovo lockdown nazionale? “A parte qualche disgraziata situazione locale in cui sarà necessario per fermare dei focolai, a livello nazionale – ha risposto Galli – credo francamente di no. Se riusciamo a essere rispettosi di qualche non proprio soffocante regola da qui all’autunno, la campagna vaccinale – ha sostenuto – ci mette nelle condizioni di reggere l’impatto della variante Delta che giustamente preoccupa”.