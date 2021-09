COVID, GALLI: “SU NECESSITA’ TERZA DOSE A TUTTI DIBATTITO NON E’ CHIUSO”

ROMA – “Il dibattito sulla terza dose” di vaccino anti-Covid “a tutti non è chiuso, almeno sulla parola tutti. Se vogliamo valutare la cosa non sull’intera popolazione, ma sui più fragili, siamo convinti che sia opportuno farla. Ma dico che sulle persone iper fragili vediamo anche come hanno risposto alle altre dosi, altrimenti interveniamo, ma se non rispondono rimangono scoperte”.

Lo ha detto Massimo Galli, professore ordinario di Malattie infettive all’università Statale di Milano e primario all’ospedale Sacco del capoluogo lombardo, ospite di TimeLine su Sky Tg24.