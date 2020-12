COVID: GASSMAN, “SPERO NEGOZI E RISTORANTI VIETATI A CHI NON SI VACCINA”

ROMA – “Sarò tra i primi a farmi vaccinare e spero che a chi non si vaccina non sia permesso entrare nei negozi, ristoranti, aeroporti. So che scateno un putiferio, ma lo penso sinceramente”. Lo sottolinea l’attore Alessandro Gassmann, ex direttore del Teatro stabile d’Abruzzo in un’intervista a ‘Repubblica’ in vista dell’avvio della campagna di vaccinazione contro il coronavirus che partirà alla fine di gennaio.

“Anche con l’arrivo dei vaccini – aggiunge – tante persone immunodepresse saranno a rischio, bisogna pensare anche a loro. Non capisco questo sentirsi privati della libertà, ci mettiamo troppo al centro delle cose. Non siamo noi interessanti, lo è il proseguimento della vita civile. Come negli ultimi quarant’anni, passerò la notte di Natale con mia moglie e mio figlio davanti all’alberello in una casetta in montagna, senza andare sulle piste. Mi mangio un bel piatto di pasta, faccio camminate distanziate… ma ci fa davvero così schifo starcene con i nostri cari?”.

Download in PDF©