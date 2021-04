COVID, GELMINI: IMMUNITA’ DI GREGGE TRA AGOSTO E SETTEMBRE

ROMA – “Con questo ritmo nelle vaccinazioni nell’arco di un paio di mesi, tra agosto e settembre, potremmo raggiungere l’immunità di gregge”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali, durante il programma “Il caffè della domenica”, su Radio24. “L’obiettivo – ha aggiunto – è arrivare tra 450 e 500 mila vaccinazioni a fine aprile”.

“Riaperture graduali e in sicurezza, non è il momento del liberi tutti. Il premier Draghi – ha osservato Gelimini – ha definito rischio calcolato quello di una riapertura progressiva, graduale e in sicurezza. C’è un’espansione di quota di popolazione, anziana e fragile, che è stata vaccinata, e poi c’è l’arrivo dell’estate. Tutto questo ci consente di guardare al futuro con ottimismo e in modo cauto. È evidente che deve scattare un senso di responsabilità da parte dei cittadini italiani, tra l’altro già dimostrato. Tutto deve avvenire in sicurezza”.