COVID, GELMINI: “RISTORI IN TEMPI BREVI PER ATTIVITA’ PIU’ COLPITE”

ROMA – “La veloce diffusione della variante Omicron ha costretto il governo a varare, nelle scorse settimane, nuove restrizioni per tentare di arginare i contagi. Queste misure hanno avuto un impatto innegabile su alcuni comparti economici. Basti pensare alle discoteche, agli alberghi, al settore turistico in generale. Ma rassicuriamo queste categorie di imprenditori e di lavoratori. L’esecutivo è pronto a intervenire, in tempi brevi, per approvare un piano ristori che vada, in modo preciso, a risarcire coloro che hanno subito i maggiori danni”. Lo afferma Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.