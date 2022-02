COVID, GENTILONI “BOCCIA” OBBLIGO VACCINALE. MELONI: “MEDIA NON NE PARLANO”

ROMA – “La discussione sulla vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19 ha avuto la sua giustificazione mesi fa ma non credo che ora sia il momento di discutere della vaccinazione obbligatoria”.

Sono le parole del commissario europeo per gli Affari economici Paolo Gentiloni in un’ intervista alla stampa tedesca

Per l’ex premier ed esponente del Pd “siamo sulla stessa strada per allentare le restrizioni, Paese per Paese”, e pur non essendo contrario in linea di principio alle vaccinazioni obbligatorie – ha fatto l’esempio dei sieri contro il morbillo – ha lasciato intendere che la su applicazione oggi sarebbe inattuale anche se ogni governo deve decidere da solo questa questione. Ma con la variante Omicron “nel complesso, il numero di decessi e di ricoveri sta diminuendo in modo significativo” ha detto l’ex presidente del Consiglio.

Dichiarazioni che hanno scatenato la replica della presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: “”Il Commissario Europeo Paolo Gentiloni manda in soffitta l’obbligo vaccinale. Vale anche in Italia? Come mai i media italiani non riportano la notizia?”.