COVID, GESTIONE EMERGENZA: CITTADINI PREMIANO GOVERNATORI, CRESCE GRADIMENTO MARSILIO

ROMA – I cittadini italiani premiano l’operato dei presidenti di Regione durante l’emergenza coronavirus.

Ad evidenziarlo sono i dati Swg che confermano in cima alla classifica dei governatori più apprezzati quello del Veneto, Luca Zaia, seguito da quello dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e da quello del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Cresce il consenso anche per il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che sebbene non compaia tra le prime posizioni migliora in percentuale rispetto all’ultimo sondaggio.

“Nel diffuso clima di incertezza e apprensione – spiega l’istituto di statistica – il livello di polemica si è abbassato e le persone si sono affidate agli amministratori più di quanto lo facessero di solito. Ne risulta una crescita generalizzata del gradimento dei governatori, con poche eccezioni”.

Zaia è passato dal 66% delle preferenze del 2019 al 79% del 2021, Bonaccini dal 62% al 72% e Fedriga dal 46% al 60%. L’unico presidente del Sud nella parte alta della classifica è il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, al quarto posto con il 57% delle preferenze (rispetto al 29% di due anni fa).

Il presidente della Regione Abruzzo Marsilio, di Fratelli d’Italia, si piazza all’11esimo posto della classifica di gradimento, passando dal 24% di preferenze di novembre 2019 al 40% di marzo 2021, con un consenso più ampio rispetto al governatore della Sicilia, Nello Musumeci (34%) e di quello del Lazio, Nicola Zingaretti (33%).

Paga la gestione complicata dell’emergenza il presidente della Lombardia, Attilio Fontana che passa dal 55% del 2019 al 33% del 2021 piazzandosi al terzultimo posto in classifica, davanti solo a Christian Solinas (Sardegna) e Vito Bardi (Basilicata) che sono comunque in crescita di consensi. L’altro governatore ad aver registrato un calo, seppur contenuto, è quello della Liguria, Giovanni Toti.