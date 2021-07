COVID, GESTORI DISCOTECHE SCENDONO IN PIAZZA: “FATECI LAVORARE”

ROMA – I gestori delle discoteche scendono in piazza per chiedere al governo di “poter finalmente tornare a lavorare dopo 17 mesi di stop”: le principali associazioni del settore saranno domani a Roma per un sit in dalle 18 alle 20 in piazza San Silvestro, a pochi metri da palazzo Chigi “pacifico, educato, composto e nel pieno rispetto delle norme anti covid”.

Quotidianamente, sottolinea il Silb-Fipe, il sindacato dei locali da ballo, “assistiamo ad assembramenti, spesso danzanti, di ogni tipologia e in ogni luogo: in piazza, in spiaggia, nei lounge bar, nelle feste private illegali, nei sempre più numerosi rave party. si balla ovunque e senza regole, meno nei luoghi dove potrebbero esserci controllo e sicurezza: le discoteche”.

Il sindacato ricorda che il Cts ha dato il via libera all’apertura con una serie di “rigide regole. E allora perché – concludono i gestori – il Governo non stabilisce una data per tornare, prima possibile, a lavorare? Perché continuare a colpire un intero comparto fondamentale per la vita sociale e culturale delle nostre comunità? Perché umiliare un settore così importante per l’attrattività turistica delle nostre città e delle nostre riviere? Perché abbandonare migliaia di addetti ai lavori?”