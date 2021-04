ROMA – Il Governo pensa ad un “greenpass italiano” per gli stranieri in visita nel nostro Paese.

Lo ha rivelato il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, a margine del tavolo al Mise sulla Moda. In vista delle riaperture, ha spiegato, “insieme al ministro Garavaglia stiamo pensando a un greenpass italiano che permetta anche l’ingresso in Italia degli stranieri che rappresentano un pubblico fondamentale per il rilancio del settore”.