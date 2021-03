COVID: GIULIANOVA, MORTI NEL GIRO DI POCHE ORE PIETRO E CONCETTA, MARITO E MOGLIE

GIULIANOVA – Sono morti, vittime del covid-19 Pietro Bellachioma ex ferroviere di 72 anni e Concetta Di Biagio, 74 anni, casalinga. Marito e moglie, uniti nella vita come nella morte.

I funerali questa mattina, alle 10, a San Nicolò a Tordino nella chiesa di Santa Maria degli Angeli.

Pietro Bellachioma era ricoverato al Mazzini di Teramo, Concetta Di Biagio lei all’ospedale di Giulianova. Entrambi hanno cominciato ad accusare malori alcuni giorni fa e il virus li ha portati via senza pietà. Persone allegre e solari era ben voluti da tutti.

Questo il messaggio che un loro ha amico ha lasciato sulla bacheca di Pietro Bellachioma

“Addio carissimi Concetta e Pietro. Custodirò il vostro ricordo per sempre nel mio cuore

Dato che con le parole non sono brava provo con una canzone:

Hai sentito di Tom? Tom che se n’è andato via. Questo non è uno scherzo. Non è neanche una fantasia. Hai sentito di Tom?. Tom che se n’è andato via. Come ci illudi, Tom. Di essere ancora tutti vivi. Mentre guardiamo sempre dall’altra parte. Avrei voluto dirti tante cose. Forse la più importante non la ricordo più. Avrei voluto averti amato. Ma è così tardi ora. Parlami ancora, Tom. Parlami ancora.Dimmi qualcosa. Hai sentito di Tom? Tom che se n’è andato via

Questo non è uno scherzo. Non è neanche una fantasia. Hai sentito di Tom?

Tom che se n’è andato via, per sempre. Ma come ci illudi, Tom. Di essere ancora tutti vivi. Mentre guardiamo sempre dall’altra parte”