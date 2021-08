COVID, GLI ORARI DI APERTURA DEGLI HUB VACCINALI FINO AL 27 AGOSTO

PESCARA – Si riportano di seguito i giorni e gli orari di apertura degli Hub Vaccinali della Asl di Pescara dove effettuare la vaccinazione anti Covid-19 fino al 27 agosto.

Pescara,Hub Vaccinale di Via Tirino: da oggi fino al 27 agosto, aperto dalle 8.30 alle 13.30; è possibile vaccinarsi senza prenotazione: dalle ore 11 alle ore 13

Montesilvano, Pala Dean Martin: aperto il 25 e 27 agosto dalle 15 alle 18; senza prenotazione: dalle ore 15 alle ore 16.

Penne, Contrada Campetto: aperto il 24 e il 27 agosto dalle ore 15 alle ore 18; senza prenotazione: dalle ore 15.00 alle ore 16.

Hub Vaccinale Val Pescara – Scafa, Area ex cementificio: aperto il 24 e il 25 agosto, dalle ore 15 alle ore 18; senza prenotazione: dalle ore 15 alle ore 16.

Spoltore, Scuola primaria Via Nora: aperto il 24 e il 25 agosto, dalle ore 10alle ore 12; senza prenotazione: dalle ore 10 alle ore 11.

Le persone che hanno fissato un appuntamento per la vaccinazione, o che spontaneamente si recano presso gli Hub accinali negli orari indicati, sono pregate di stampare il modulo di consenso informato e scheda anamnestica (cioè la scheda che riporta le condizioni di salute e i farmaci assunti) compilarli in ogni parte e presentarli al personale del centro vaccinale. In questo modo si potranno accelerare di molto le procedure di registrazione, consenso e rilascio di attestazione, e ridurre al minimo i tempi di permanenza nei locali.

I moduli disponibili alla pagina: https://www.ausl.pe.it/Sezione.jsp?idSezione=1388 del sito web aziendale

Si consiglia di leggere anche la nota informativa.

È necessario presentarsi all’appuntamento:

– rispettando l’orario;

– indossando correttamente la mascherina chirurgica (coprire naso e bocca) per tutto il tempo di permanenza;

– indossando un abbigliamento comodo per scoprire la spalla in cui verrà somministrato il vaccino.

– accompagnato da un genitore nel caso di minore

– muniti di tessera sanitaria

Dopo la vaccinazione il cittadino dovrà trattenersi nell’area di attesa per almeno 15 minuti.