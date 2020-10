COVID: GOOGLE MAP INDICHERA’ IN TEMPO REALE AFFOLLAMENTO DEI LUOGHI PUBBLICI

ROMA – In occasione di Search On 2020, l’evento in streaming organizzato da Google per illustrare i progressi compiuti nel campo dell’Intelligenza artificiale, il colosso di Mountain View ha annunciato un nuovo aggiornamento per Maps.

Le novità interessano in particolare il servizio che indica in tempo reale quanto un negozio o un luogo pubblico è affollato.

Con l’update arriveranno nuove funzioni, dopo quelle già implementate tra cui uno strumento che mostra informazioni su i casi di Covid presenti all’interno di un’area specifica, pensate per fornire agli utenti informazioni utili per potersi spostare in sicurezza in questi mesi di emergenza coronavirus. L’aggiornamento sarà presto disponibile per gli utenti Android, iOS e desktop in tutto il mondo.

