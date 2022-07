COVID: GOVERNO PENSA A NUOVO OBBLIGO VACCINALE IN AUTUNNO?. SPERANZA, “SARA’ CAMPAGNA LARGA”

ROMA – Nell’agenda del governo italiano per affrontare il Covid con l’arrivo dell’autunno, potrebbe esserci, tra le altre cose, anche un nuovo obbligo vaccinale, con un vaccino adattato alla variante Omicron, per determinate fasce di popolazione.

Per ora, con l’aumento dei contagi nonostante la calura estiva, il ministro della Salute, Roberto Speranza, si è limitato ad affermare in una intervista al quotidiano La Stampa che “Stiamo preparando una campagna di vaccinazione larga con il vaccino adattato ad Omicron per l’autunno. Le fasce d’età verranno decise a luglio”.

“Però i più fragili, come quelli che hanno più di ottant’anni, o che vivono nelle Rsa, o quelli tra i sessanta ed i settantanova anni con particolari fragilità, possono fare subito la quarta dose. Per loro il mio appello è a non aspettare l’autunno”, ha tenuto a precisare il ministro.