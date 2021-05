COVID, GREEN PASS DOPO PRIMA DOSE SERVIRA’ ANCHE PER EVENTI

ROMA – Il green pass che verrà consegnato dopo la prima dose del vaccino anticovid e che varrà dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione e fino al completamento del ciclo vaccinale, servirà non solo per viaggiare ma anche per partecipare agli eventi con un numero elevato di persone.

Il governo, nel decreto appena entrato in vigore, ha stabilito infatti che la certificazione di avvenuta vaccinazione, di guarigione o un tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’evento, servirà per poter partecipare alle feste dopo matrimoni, battesimi, cresime e comunioni. Ma si sta lavorando per estendere l’utilizzo anche ad altri appuntamenti: i congressi, i convegni, le competizioni sportive e le discoteche.