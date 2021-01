COVID, GRIMALDI: “A MALATTIE INFETTIVE L’AQUILA TASSO LETALITA’ TRA I PIU’ BASSI D’ITALIA”

L’AQUILA – “Il tasso di letalità nel mio reparto si è mantenuto basso, tra i più bassi d’Italia: sicuramente abbiamo più conoscenze del virus e delle cure ed inoltre siamo riusciti ad intervenire tempestivamente con tamponi, esami e cure”.

Così il primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale dell’Aquila, Alessandro Grimaldi, nel fare il punto della situazione sull’attività del suo reparto e sul tasso di letalità. Nel corso della prima ondata che ha colpito in maniera meno dura la struttura aquilana, sono stati 80 i pazienti ricoverati con tre decessi. Nel corso della seconda ondata che nel territorio provinciale è stata a tratti drammatica, sono stati circa 230 i pazienti assistiti con 10 decessi.

“Nelle passate settimane gli anziani sono arrivati in gravi condizioni per aver ricevuto le cure specifiche troppo tardi – spiega ancora il primario -, ma siamo soddisfatti dei risultati ottenuti anche in condizioni drammatiche. In tal senso ringrazio la mia impareggiabile squadra”.

