COVID, GRIMALDI: “NON ABBASSARE LA GUARDIA E PUNTARE SUI VACCINI, A CASA CURIAMO CON MONOCLONALI”

L’AQUILA – “Nel mio reparto sono ricoverate 22 persone nei 24 posti disponibili, la stragrande maggioranza non è vaccinata, il virus è ancora di tra di noi, circola in maniera importante, bisogna evitare che si propaghi tra i non vaccinati”.

Così Alessandro Grimaldi, primario del reparto malattie infettive dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila nel fare il punto della situazione sul coronavirus in provincia dell’Aquila.

“Ci sono stati focolai, quindi non bisogna abbassare la guardia e puntare sui vaccini, che impediscono alle persone di finire in rianimazione e quindi di rischiare la vita – prosegue l’infettivologo – Stiamo curando molte persone a casa con gli anticorpi monoclonali, dobbiamo continuare ad essere prudenti anche nella fase di riapertura delle varie attività economiche”.