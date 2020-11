COVID: GUERRA, “PRESTO DECRETO ‘RISTORI TER’, POI INTERVENTO PIU’ AMPIO”

ROMA – Il governo “è consapevole” che le risorse messe in campo con i decreti Ristori 1 e bis “sono insufficienti”: lo ha detto intervenendo in commissione al Senato il sottosegretario al Mef Cecilia Guerra, spiegando che ci saranno un decreto “Ristori ter” che “avrà la funzione di finanziare meglio queste misure” con un primo allargamento dei codici Ateco e “un altro provvedimento che come ha detto anche Roberto Gualtieri ha proprio una funzione di chiusura, perequativa, che ci permetterà di utilizzare un criterio di ristoro” diverso “e anche di altri più ampi strumenti di sostegno” ai soggetti “danneggiati in misura rilevante per effetto delle chiusure primarie”

Download in PDF©